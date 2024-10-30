Россия ночью снова атаковала Украину: силы ПВО уничтожили 33 из 62 вражеских дронов-камикадзе

Россия в ночь на 30 октября устроила новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 33 российских дронов-камикадзе.

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Еще 25 "Шахедов" и БпЛА неустановленного типа были локационно потеряны.О результатах ночного боя в украинском небе рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ночью россияне ударили ракетой неустановленного типа, запущенной из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

Также начиная с 20 часов вечера 29 октября они запустили по Украине 62 "Шахеда" и дроны неустановленного типа. Пуски осуществились из районов населенных пунктов Орел, Приморско-Ахтарск в РФ.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях", – отмечено в сообщении.

Еще 25 беспилотников локационно потеряны.

"Тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях", – добавили в Воздушных силах.

В частности, над Днепропетровщиной минувшей ночью защитники неба сбили 7 вражеских дронов.

"Благодарю защитников неба, что уберегли... А уже утром агрессор устроил дроном-камикадзе по Никополю. Повреждена АЗС. Люди цели", - рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Напомним, в частности, ночью россияне атаковали Киев "Шахедами". В столице раздались взрывы, девять человек пострадали. В Соломенском районе возникли пожары в результате падения обломков дрона.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Херсон и повредили газопровод. В результате атаки целый район остался без газоснабжения.

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