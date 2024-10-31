Силы ПВО сбили все дроны, которыми Россия атаковала Киев: в результате падения обломков возник пожар

Над Киевом во время российской воздушной атаки в ночь на 31 октября защитники неба сбили ряд ударных дронрв. В одном из случаев обломки упали в Подольском районе: там горела трава, а взрывной волной повредило окна в нескольких домах и админзданиях.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, это было 20-е воздушное нападение РФ на столицу Украины за октябрь, беспилотники заходили волнами и с разных направлений, тревога в городе объявлялась дважды и продолжалась 2,5 часа.

"Силами и средствами ПВО, РЭБ все российские дроны, угрожавшие Киеву, были обезврежены. В результате этой атаки ударных БПЛА врага в Подольском районе города зафиксировано падение обломков", – говорится в сообщении.

В частности, возник пожар на открытой местности – это горел травяной настил на площади примерно 50 кв. Возгорание ликвидировали.

Также были повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании. Предварительно, поступила информация и о повреждении высоковольтной линии электропередач. Данных о пострадавших не было.

Попко подчеркнул, что в плане российских воздушных атак для Киева октябрь был напряженным. За 31 день только одни-единственные сутки в столице не объявляли тревогу. А обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в сутки.

"Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины. Но мы должны выстоять перед всеми вызовами. Для этого прошу киевлян и гостей города: будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда соблюдайте правила поведения при объявлении воздушной тревоги – направляйтесь к укрытию! Берегите себя!" – призвал начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки в ночь на 30 октября в Киеве было повреждено здание еврейской школы "Перлина". В частности, взрывная волна разбила окна учебного заведения.

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