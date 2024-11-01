Ночью над Украиной сбили ракету и 31 дрон РФ, несколько БПЛА полетели в Беларусь – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 ноября атаковала Украину тремя ракетами и 48 дронами-камикадзе. Защитники неба сбили 32 цели, еще ряд был локационно потерян или вышел из воздушного пространства страны.

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Противовоздушная оборона работала в девяти областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Атака продолжалась с 18:00 четверга, 31 октября. Из воздушного пространства временно оккупированной части Херсонщины враг запустил три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а из российских городов Орел и Курск – 48 ударных БПЛА Shahed и неустановленного типа. Тактическая же авиация ВС РФ нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 31 вражеского дрона, еще 14 беспилотников локационно потеряны, а три улетели в направлении Беларуси.

"Также удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей", – отметили защитники неба.

Противовоздушная оборона работала в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

По предварительным данным, обошлось без жертв. В то же время в результате российской ракетно-дроновой атаки из-за падения обломков повреждено несколько гражданских предприятий, также пострадали многоквартирные и частные дома в Полтавской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.

По данным ОВА, ночью в пятницу зенитчики уничтожили семь "Шахедов" на Сумщине. Еще шесть вражеских БПЛА сбили на территории Хмельнитчины.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых целей повреждены два частных дома (выбиты окна, повреждены фасады и кровли).

Обломки "Шахедов" натворили беды также в Черкасской области. В частности, на Золотонищине повреждена жилищная инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 октября Россия атаковала Украину 43 дронами и 12 ракетами, в частности баллистикой ударив по Одесщине и Краматорску. Защитники неба сбили 19 целей, еще 23 беспилотника подавили средствами РЭБ.

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