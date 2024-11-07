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Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

В Одессе в результате дроновой атаки РФ ночью 7 ноября получили повреждения несколько домов и более десяти автомобилей. Один человек пострадал, также из-за пережитого шока еще нескольким жителям потребовалась поддержка психологов.

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Падение обломков сбитых целей произошло в Хаджибейском районе города. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания)", – написал чиновник.

Он добавил, что также в городе повреждено остекление двух расположенных рядом пятиэтажных домов.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

Вследствие атаки пострадал 30-летний мужчина, получивший легкие телесные повреждения – врачи оказали ему помощь на месте.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

Кроме этого, психологи ГСЧС поддержали пятерых жителей, нуждавшихся в помощи из-за стресса.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

По словам начальника ОВА, обращений об отселении не поступало, нужды в пункте обогрева нет. На месте работали все соответствующие службы.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

На месте происшествия правоохранители фиксировали последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео
Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", – отметили в Офисе генпрокурора.

Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября Россия нанесла массированный удар по Одесщине. В частности, враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М" и пять крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

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