Оккупанты ночью атаковали Одессу дронами: повреждена многоэтажка и авто, есть пострадавший. Фото и видео

В Одессе в результате дроновой атаки РФ ночью 7 ноября получили повреждения несколько домов и более десяти автомобилей. Один человек пострадал, также из-за пережитого шока еще нескольким жителям потребовалась поддержка психологов.

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Падение обломков сбитых целей произошло в Хаджибейском районе города. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания)", – написал чиновник.

Он добавил, что также в городе повреждено остекление двух расположенных рядом пятиэтажных домов.

Вследствие атаки пострадал 30-летний мужчина, получивший легкие телесные повреждения – врачи оказали ему помощь на месте.

Кроме этого, психологи ГСЧС поддержали пятерых жителей, нуждавшихся в помощи из-за стресса.

По словам начальника ОВА, обращений об отселении не поступало, нужды в пункте обогрева нет. На месте работали все соответствующие службы.

На месте происшествия правоохранители фиксировали последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября Россия нанесла массированный удар по Одесщине. В частности, враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М" и пять крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

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