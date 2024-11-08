Россия запустила по Украине 101 средство воздушного нападения: ПВО сбила четыре ракеты и 62 дрона

Силы обороны Украины отразили массированную атаку РФ на Украину 8 ноября, в течение ночи и утра сбив 66 целей. В общем враг применил 101 средство воздушного нападения, в частности "Шахеды" и баллистическую ракету.

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В результате атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей на Одесщине, Харьковщине, Сумщине и Хмельнитчине. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

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В ночь на пятницу российские оккупанты массированно атаковали дронами Одессу и Одесский район: там погиб человек и девять пострадали. Зафиксировано много разрушений домов, учебных заведений, были пожары.

По Харькову военные преступники нанесли пять ударов авиабомбами, разрушив подъезд двенадцатиэтажки и ранив 25 человек. В городе также повреждены исторические здания, общественные учреждения, выходы станций метро и не только.

Утром враг запустил ракеты на Киевщину: в результате падения обломков сбитых целей в области повреждены дома и автомобили, пострадали четверо водителей.

Два "Шахеда" были сбиты в Хмельницкой области: в результате атаки повреждены кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября Россия запустила по Украине 106 ударных дронов. Из них защитники неба сбили 74 БПЛА, еще 25 были локационно потеряны.

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