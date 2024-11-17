В Киеве в результате удара РФ загорелся жилой дом: есть пострадавшие

Утром 17 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами и ракетами. Из-за попадания обломка БПЛА загорелась крыша жилого дома в Печерском районе, пострадали два человека.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в квартире на четвертом этаже повреждены стена и потолок.

"В доме в Печерском районе, откуда госпитализировали одну женщину, еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте", – добавил он.

Со своей стороны в Киевской городской военной администрации сообщили, что столица подверглась вражеской ракетной атаке.

"В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе возникло возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома", – говорилось в сообщении.

На место отправились все службы. Предварительно, один человек пострадал, его передали медикам.

После 07:00 в столице продолжили раздаваться взрывы на фоне массированной атаки РФ.

В КМВА предупредили, что из-за угрозы ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Там подчеркнули, что это превентивная мера.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской дроновой атаки 16 ноября в Оболонском районе столицы из-за падения сбитых БПЛА были повреждены балконы и окна в многоэтажке. Данных о пострадавших не было.

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