В Украине из-за ракетного обстрела вводятся экстренные отключения света: где сейчас есть проблемы

В ряде регионов Украины утром 17 ноября вынужденно начали выключать свет из-за массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ. Ограничения сперва применили для Киева, Киевщины, Донетчины и Днепропетровщины.

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Экстренные отключения электроэнергии произошли по указанию Укрэнерго. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать", – отметили в ведомстве.

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