Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома 'Оленья': возможны пуски крылатых ракет

Страна-агрессор Россия утром в понедельник, 11 ноября, подняла в небу группу стратегических бомбардировщиков Ту-95. Вражеские самолеты взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Видео дня

Об этом предупредил мониторинговый канал "Николаевский Ванек" в Telegram. Российские самолеты Ту-95 являются носителями крылатых ракет Х-101/X-55/X-555.

По состоянию на 3:40 в небе было восемь бортов Ту-95. Они летели в напрявлении Каспийского региона РФ в сторону вероятных пусковых рубежей.

Автор канала сообщил, что ориентировочное время выхода самолетов на пусковые рубежи на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области – 05:30 – 06:10 (если пуски будут отсюда, ракеты в нашем воздушном прострастве появятся около 06:00 - 06:40).

В то же время в районе Каспийского моря самолеты оккупантов будут приблизительно в в 06:50 – 07:30 (если пуски будут отсюда, ракеты будут на территории Украины около 07:30 – 08:20).

Информацию о взлете бомбардировщиков в РФ также сообщил канал Monitor.

Отметим, что войска России вечером 10 ноября также запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Вражеские дроны залетели на нашу территорию с северо-восточного и южного направлений. По состоянию на 3:55 тревога была на севере и востоке Украины. В регионах работала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 ноября силы ПВО отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!