Россия запустила 'Шахеды' по Украине: в каких областях объявлена воздушная тревога

Войска России вечером в воскресенье, 10 ноября, запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed-136. Вражеские дроны залетели на нашу территорию с северо-восточного и южного направлений.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первые БПЛА фиксировались на Сумщине около 21:40, они двигались в сторону Черниговщины.

Позже через Сумщину залетели новые группы "Шахедов". Также БПЛА оккупантов фиксировались в Запорожской области курсом на Днепропетровскую.

Карта тревог по состоянию на 22:40:

Обновление по состоянию на 23:00:

– движение ударных БпЛА на Киевскую область с Черниговщины;

– Запорожье – в районе города вражеский БпЛА;

– новые группы БпЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении;

– группа БпЛА продолжает движение по Днепропетровщине по северо-западному курсу.

Напомним, что в ночь на 10 ноября силы ПВО отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей были локационно потеряны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 ноября защитники неба Украины сбили 32 российских дрона-камикадзе из 51. Еще 18 вражеских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах.

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