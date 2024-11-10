РФ запустила по Украине рекордное количество ударных дронов: 62 цели сбиты, 67 локационно потеряны

Защитники неба Украины в ночь на 10 ноября отразили очередную атаку РФ, которую та осуществила с применением рекордного количества ударных дронов – 145. Всего над 13 регионами обезвредили 62 БПЛА, еще больше таких целей были локационно потеряны.

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Страна-агрессор начала эту атаку с 20:00 субботы, 9 ноября. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей – ударных БПЛА Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено, что сбито 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Кроме этого, 67 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 10 вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

"В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения. Предварительно, обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь. Держим небо! Вместе – к победе!" – отметили в Воздушных силах.

Из-за атаки дронов в Одессе и Одесском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пострадали по меньшей мере два человека.

По данным КГВА, этой ночью над Киевом сбили около 15 дронов РФ – обошлось без последствий для инфраструктуры и населения.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили пять вражеских БПЛА типа Shahed. В результате атаки взрывной волной повреждены крыша и окна жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 ноября защитники неба Украины сбили 32 российских дрона-камикадзе из 51. Еще 18 вражеских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах.

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