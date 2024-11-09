Россия атаковала Украину 'Шахедами': силы ПВО сбили 32 из 51 дронов-камикадзе

В ночь на 9 ноября Россия снова устроила атаку на Украину. Силы ПВО в течение ночи сбили 32 российских дрона-камикадзе из 51.

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Еще 18 вражеских БПЛА локационно потеряно в разных регионах нашего государства. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 ноября 2024 года российские войска атаковали Украину 51 ударным дроном типа "Шахед" и беспилотниками неустановленного типа. Запускать их оккупанты начали еще с 21.00 8 ноября из районов российских Приморско-Ахтарска и Орла.

Большинство дронов-камикадзе минувшей ночью летели на Одесщину.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины", – при разных регионах Украины", – отметили в Воздушных силах.

Так, в Черкасской области ночью украинские воины уничтожили три "Шахеда".

"Обращений в экстренные службы о пострадавших или повреждении имущества на данный момент нет", – уточнил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сбивали вражеские дроны-камикадзе и над Кировоградщиной.

"В одной из громад Головановского района обломками сбитого дрона повреждено несколько окон в частном доме. Пострадавших, к счастью, нет", – рассказал о последствиях атаки глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Два "Шахеда" уничтожили воины Военно-морских сил ВСУ.

"Этой ночью военнослужащие Военно-Морских Сил сбили еще два "Шахеда", которые направлялись к своим целям. Военные моряки вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны стоят на защите неба", – рассказали в ВМС, показав уничтожение одного из вражеских БПЛА на видео.

Напомним, ночью Россия атаковала Одессу дронами. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.

Также сообщалось, что накануне россияне ударили по Сумам и области. В регионе повреждены магазин, аптеки, школа, автомобили, ранены среди гражданского населения.