Россия атаковала Сумы баллистикой: под ударом оказались объекты критической инфраструктуры, есть раненые

Вечером 8 ноября российская армия нанесла ракетный удар по одному из предприятий в городе Сумы, двое работников получили ранения. Баллистику враг направил по критической инфраструктуре.

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Сумская областная военная администрация подтвердила факт атаки. Пресс-служба в Telegram-канале сообщила, что на месте прилета работали аварийно-спасательные службы.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА украинцев.

Прокуратура Сумщины уточнила, что взрыв прогремел в 17:06 пятницы. Враг, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстрелял предприятие в облцентре.

Пострадали двое сотрудников, повреждено имущество компании.

"При процессуальном руководстве проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября правоохранители задержали 23-летнего жителя Сум, который корректировал огонь российских войск по инфраструктуре своего региона и позициях Cил обороны. Именно по его наводке военные преступники из РФ в октябре нанесли дроновый удар по облцентру и убили трех человек, в том числе подростка.

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