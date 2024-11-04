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СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
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СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Житель Сум, которому 23 года, корректировал огонь российских войск по инфраструктуре своего региона и позиции Cил обороны. Именно по его наведению военные преступники из РФ в октябре нанесли дроновый удар по облцентру и убили трех человек, в том числе подростка.

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Вражеский агент задержан и в настоящее время находится под стражей. В СБУ сообщают, что за работу на агрессора злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Именно по координатам фигуранта 22 октября этого года раш*сты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них – один ребенок, ученица 9-го класса местной школы", – отметили в ведомстве.

СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Вместе с тем, следствие выяснило, что кроме наведения российских БПЛА на гражданскую инфраструктуру города агент разведывал и геолокации ВСУ. Он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Предатель находился в прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генштаба РФ (ГРУ). Это российское ведомство дистанционно завербовало фигуранта осенью этого года, когда тот активно писал в российских Telegram-каналах, что "ожидает захвата Сумщины". С агрессором он коммуницировал через анонимный чат в мессенджере, куда направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов.

СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он выполнял вражеское задание вблизи военных объектов. Во время обысков у задержанного изъяли телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту ГРУ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование продолжается. Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.

СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приговорили к десяти годам заключения корректировщицу с Харьковщины, которая при помощи селфи наводила российские ракеты на Харьков и на свое родное село Довжик Богодуховского района. Для маскировки женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с вражеской спецслужбой и постоянно меняла телефоны, но ее все равно разоблачили.

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