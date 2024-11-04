СБУ задержала корректировщика ГРУ, по координатам которого оккупанты убили трех жителей Сум. Фото

Житель Сум, которому 23 года, корректировал огонь российских войск по инфраструктуре своего региона и позиции Cил обороны. Именно по его наведению военные преступники из РФ в октябре нанесли дроновый удар по облцентру и убили трех человек, в том числе подростка.

Видео дня

Вражеский агент задержан и в настоящее время находится под стражей. В СБУ сообщают, что за работу на агрессора злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Именно по координатам фигуранта 22 октября этого года раш*сты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них – один ребенок, ученица 9-го класса местной школы", – отметили в ведомстве.

Вместе с тем, следствие выяснило, что кроме наведения российских БПЛА на гражданскую инфраструктуру города агент разведывал и геолокации ВСУ. Он объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

Предатель находился в прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генштаба РФ (ГРУ). Это российское ведомство дистанционно завербовало фигуранта осенью этого года, когда тот активно писал в российских Telegram-каналах, что "ожидает захвата Сумщины". С агрессором он коммуницировал через анонимный чат в мессенджере, куда направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов.

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он выполнял вражеское задание вблизи военных объектов. Во время обысков у задержанного изъяли телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту ГРУ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование продолжается. Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине приговорили к десяти годам заключения корректировщицу с Харьковщины, которая при помощи селфи наводила российские ракеты на Харьков и на свое родное село Довжик Богодуховского района. Для маскировки женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с вражеской спецслужбой и постоянно меняла телефоны, но ее все равно разоблачили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!