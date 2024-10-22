Войска РФ ударили "Шахедами" по частному жилому сектору в Сумах: есть жертвы

Российские оккупационные войска в ночь на вторник, 22 октября, ударили дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Сумам. Под ударом оказался частный жилой сектор. Погибли гражданские люди.

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Исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь на своем канале в Telegram сообщил, что зафиксировано попадание вражеских дронов в жилой дом. На месте работали спасатели ГСЧС.

Также о попадании в жилые дома сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. По его информации, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций заработает с 09:00 в школе № 27.

В Сумской ОВА позже уточнили, что в результате атаки войск РФ есть погибшие гражданские люди.

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", – говорится в сообщении.

Напомним, что утром 22 октября россияне массированно атаковали Сумы "Шахедами". По предварительным данным, враг направил на город более 10 БПЛА. Зафиксировано семь попаданий, повреждены три десятка домов, автомобили, гаражи, а также здание детского сада.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти ударных беспилотников, которыми Россия атаковала Киев. Произошло падение обломков в нескольких районах города, пострадал один человек.

– Утром 21 октября россияне второй раз за сутки нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Поврежден дворец культуры, пострадали пять человек.