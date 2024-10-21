Россия атаковала Украину 116 дронами и тремя ракетами: сбито 59 БПЛА, десятки локационно потеряны

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 октября совершила массированную атаку на Украину, применив 116 дронов и три ракеты, среди которых баллистическая. На утро понедельника защитники неба сбили 59 вражеских БПЛА и еще почти полсотни подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

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Зафиксировано несколько попаданий беспилотников по гражданской инфраструктуре. Боевая работа противовоздушной обороны продолжается, сообщили в 10:00 в Воздушных силах ВСУ.

Вражеская атака началась еще с 20:00 воскресенья, а по состоянию на 09:30 понедельника радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения.

– баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

– управляемую авиационную ракету Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

– управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

– 116 "Шахедов" и БПЛА неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Ныне есть подтверждение о сбитии 59 вражеских дронов в 12 областях, а именно Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской.

"Кроме того, 45 российских беспилотников локационно потеряны. До десяти – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается! Информация обновляется", – отметили военные.

По данным Николаевской ОВА, ночью над регионом сбили три российских ударных беспилотника. Четыре вражеских дрона уничтожили на Сумщине, а также шесть – на Черкасщине. Кроме этого, сбито около десяти БПЛА, которые атаковали Киев.

Ударными беспилотниками оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре Одесщины, что повлекло за собой серьезный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 20 октября, Силы обороны сбили 31 российский дрон, среди которых "Шахеды" и БПЛА неустановленного типа. Еще ряд беспилотников был локационно потерян, два улетели в сторону Беларуси.

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