Оккупанты били по припортовой инфраструктуре, произошел пожар: новые детали атаки РФ на Одесщину

Одесская область снова стала целью российских ракет и ударных беспилотников. Вечером оккупанты нанесли очередной удар по припортовой инфраструктуре, что повлекло за собой серьезный пожар.

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К счастью, на этот раз удалось избежать жертв и пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг атаковал Одесщину ракетами и ударными беспилотниками. В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар. К счастью, пострадавших и погибших нет", – говорится в сообщении.

Кроме атаки на инфраструктуру, из-за падения обломков ракет в Одесском районе вспыхнули сухая трава и заброшенное здание. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожары, не допустив их дальнейшего распространения.

После ракетной атаки противник пытался нанести удар с помощью беспилотников, однако украинские силы противовоздушной обороны смогли эффективно уничтожить все вражеские дроны, сорвав дальнейшие планы агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вечером 20 октября российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате обстрела есть повреждение гражданской инфраструктуры.

– В этот же вечер Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. Ранены 9 человек, в нескольких районах нет электроэнергии, повреждены многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и авто.