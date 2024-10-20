Россия ударила КАБами по трем районам Харькова: в городе проблемы со светом

Страна-агрессор не перестает терроризировать мирные украинские города. В этот раз Россия ударила КАБами по трем районам Харькова.

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Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что в городе сейчас есть проблемы со светом. Также враг атаковал Одессу.

"Профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове. Обзор продолжается. Предварительные данные: двое пострадавших в Харькове", – отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Позже глава Харькова Игорь Терехов сообщил уже о 4 пострадавших. Он добавил, что, по предварительной информации, один прилет в Основянском районе города возле жилого дома.

"Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов – повреждена автозаправка, ждем подтверждения", – добавил он.

Что касается Одессы, по информации местных СМИ, к вечеру в воскресенье, 20 октября, российские агрессоры выпустили по городу баллистическую ракету. Очевидцы атаки слышали мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар.

"Мощный взрыв прогремел в Одессе вечером в воскресенье. Россияне выпустили по городу баллистическую ракету", – говорится в сообщении журналистов.

О взрывах в городе сообщалось в 20:12 и 20:15. Факт одного из взрывов подтвердил также и спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

За несколько минут до этого военные предупреждали украинцев, что в направлении Одесской области зафиксирована скоростная цель. После взрывов местные паблики и журналисты стали писать о пожаре в городе.

20 октября российские захватчики утром также обстреляли из артиллерии Шалыгинскую громаду Шосткинского района Сумской области. Под вражеским огнем громада находилась около 4 часов.

А накануне, 19 октября, враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.