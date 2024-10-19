Враг атаковал энергообъекты на Черниговщине и Сумщине: вспыхнул пожар, есть раненые

В ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Черниговщину. Под удар попал объект критической инфраструктуры региона, там вспыхнул пожар.

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Удары нанесли захватчики и по Сумщине, целились по энергообъектам: есть раненые. Подробности раскрыли руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и Сумская ОВА.

Так, в Черниговской области под ударом оказался объект критической инфраструктуры.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который через несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", – говорится в сообщении.

А по Сумщине захватчики ночью избивали КАБами и "Шахедами" (три из них сбили силы ПВО): под ударом оказалась Шосткинская громада.

"В результате вражеской атаки предварительно ранения получили семь человек. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", – сказано в сообщении Сумской ОВА.

В АО "Сумыоблэнерго" предупредили жителей региона о введении аварийных отключений.

"В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района. Работаем, чтобы стабилизировать энергетическую систему!" – отмечено в сообщении.

Напомним, накануне вечером россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание в жилую застройку. На месте вспыхнул пожар. К моменту первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что повреждения получили более десяти частных домов.

Также во время ночной атаки пострадала женщина в Киеве: обломок дрона залетел в окно ее квартиры. Женщина получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.

Кроме того сообщалось, что враг атаковал дроном работников коммунальной службы в Херсоне: ранения получили пять работников аварийно-спасательной службы. У мужчин 24, 41, 43, 44 и 47 лет – взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и туловищ.