Враг атаковал дроном работников коммунальной службы в Херсоне, есть раненые

В Херсоне 18 октября из-за сброса взрывчатки с вражеского беспилотника были ранены работники коммунальной аварийно-спасательной службы. Коммунальщики выполняли свои профессиональные обязанности, когда они были атакованы оккупантами.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Отмечается, что из-за этого сброса пострадали пять работников аварийно-спасательной службы.

В частности, были ранены мужчины 24, 41, 43, 44 и 47 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и туловищ. Всех пострадавших "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи.

Также в этот день около 17:10 российские оккупанты снова атаковали с дрона Херсон. В Днепровском районе города из-за сброса взрывчатки пострадал 45-летний мужчина, который в то время находился рядом с магазином.

Последний пострадавший самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали травму от взрыва и ранение головы, на данный момент медики оказывают ему помощь.

А примерно в 17:30 враг сбросил взрывчатку на частный дом. Из-за этого взрыва, к счастью, никто не пострадал. Городские власти показали последствия последней атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты ночью и утром 17 октября массированно обстреливали разные районы Херсона. В результате вражеских атак были пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура. Однако к этому часу удалось почти полностью ликвидировать последствия указанных вражеских обстрелов.

Как рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, собранная группа экстренного реагирования ХГВА привлекла волонтеров и коммунальщиков для расчистки домов пострадавших от строительного мусора, закрытия выбитых окон ОСБ-плитами и тому подобных работ.

Напомним также, что войска РФ с временно оккупированного берега Херсонщины продолжают дистанционно минировать правобережье. В частности, запрещенными минами-лепестками захватчики забрасывают районы Херсона, Станислава и Берислава.

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