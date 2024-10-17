Оккупанты ударили по Херсону, есть пострадавшие: последствия вражеской атаки показали на видео

Российские оккупационные войска ночью и утром 17 октября снова обстреливали разные районы Херсона. В результате вражеских атак есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура.

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О вражеских обстрелах сообщали начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Под вражескими ударами ночью оказались многоэтажки, частный дом и станция технического обслуживания.

В результате обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась на балконе. У нее – взрывная травма, обломочные ранения руки и брюха. Пострадавшую госпитализировали.

Также был госпитализирован 42-летний мужчина, получивший телесные повреждения в результате сброса врагом взрывчатки из дрона в Днепровском районе города утром.

Пострадавшему диагностировали взрывную травму, множественные обломочные ранения туловища, левой ноги, правого предплечья. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что россияне 16 октября снова атаковали Херсон. Около 10 часов утра они ударили по Днепровскому району города. Ранения получил гражданский мужчина.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 октября Россия в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, в одном из районов возник пожар в результате падения обломков сбитого объекта.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба уничтожили все ударные дроны типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Киев в ночь с 16 на 17 октября. В результате атаки в одном из районов столицы получил повреждения многоквартирный жилой дом.

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