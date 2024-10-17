Силы ПВО сбили все дроны, которыми враг пытался ударить по Киеву: в результате атаки повреждена многоэтажка

Защитники неба уничтожили все ударные дроны типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Киев в ночь с 16 на 17 октября. В результате атаки в одном из районов столицы получил повреждение многоквартирный жилой дом.

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К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. С вечера среды и в эту ночь воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа.

Помимо угрозы "Шахедов", одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

"В результате слаженной работы ПВО и других составляющихСил обороны все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены", – отметил начальник КГВА.

Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе столицы поврежден многоквартирный жилой дом. В частности, на трех этажах разбито остекление окон и внутренняя отделка комнат. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее отмечалось, что во время этой атаки российские дроны могли зайти в воздушное пространство Украины с территории Беларуси. По крайней мере, два из них залетели в районе Киевского водохранилища и еще два зашли в районе Черниговщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября страна-террорист РФ тоже атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО. В результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный жилой дом.

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