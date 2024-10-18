Оккупанты ударили ракетами по Одессе: попали в жилую застройку, вспыхнул пожар

Войска России вечером в пятницу, 18 октября, нанесли ракетный удар по Одессе. Под вражеский огонь снова попала гражданская инфраструктура – повреждена жилая застройка.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Одесского городского совета. Взрывы в городе было слышно около 21:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Одессы.

"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", – говорится в сообщении горсовета.

По состоянию на 23:00 в Одессе и регионе снова объявлена воздушная тревога, на этот раз войска РФ атакуют "Шахедами".

Напомним, что 14 октября оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по порту Одессы. Вследствие атаки погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждены гражданские суда: сухогруз под флагом Палау OPTIMA и судно под флагом Белиза NS Moon.

А вечером 12 октября армия РФ запустила по Одесщине две баллистические ракеты. В ОВА информировали, что вследствие российского удара есть раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне 18 октября из-за сброса взрывчатки с вражеского беспилотника были ранены работники коммунальной аварийно-спасательной службы. Коммунальщики выполняли свои профессиональные обязанности, когда они были атакованы оккупантами.

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