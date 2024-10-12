В Одессе после объявления угрозы баллистики раздался взрыв

Вечером субботы, 12 октября, в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, российские оккупационные войска атаковали город баллистикой.

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Взрыв произошел после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв!" – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или повреждениях пока нет. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Следует отметить, что вечером в субботу, 12 октября, в большинстве областей Украины объявили тревогу. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА и баллистического вооружения.

Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.

Стоит отметить, что россияне утром 11 октября и в ночь на 12 октября вновь обстреливали Харьковщину. Наносили удары КАБами и сбрасывали взрывчатку с дронов, атаковали "Шахедами" и обстреливали из минометов и РСЗО.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Сумской области регулярными обстрелами. В течение ночи враг атаковал регион дронами, авиабомбами и ракетами.

12 октября российские военные преступники атаковали Запорожье из авиации. Под поражение попали жилые дома и производственные помещения одного из предприятий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения, среди которых 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удары КАБам по жилому сектору Купянска Харьковской области. В результате обстрела погиб 67-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

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