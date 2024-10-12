В Украине объявлена тревога: враг запустил дроны и баллистику

Вечером в субботу, 12 октября, в большинстве областей Украины была объявлена тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА и баллистического вооружения.

Видео дня

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Скоростная цель через Сумщину в направлении Полтавской области", "Скоростная цель на Одесщину!" – информировали военные.

Вскоре в Одессе раздался взрыв. По данным мониторинговых каналов, угроза баллистики оставалась из Крыма и российского Курска.

Ударные БПЛА врага сначала фиксировали в Сумской области курсом на Полтавщину и Черниговщину. Позже ударные дроны на юге Черниговщины двигались курсом на Киевщину.

По состоянию на 21:11 несколько групп ударных БПЛА в Черниговской области двигались в юго-западном направлении. Один БПЛА держал курс на Бориспольский район Киевщины, группа БПЛА с Полтавщины летела курсом на запад, а БПЛА с Сумщины – курсом на Черниговщину.

По состоянию на 21%45 оставалась угроза от БПЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 октября россияне вновь атаковали Украину: запустили ракеты и 28 ударных дронов. Силы обороны сбили 24 вражеских "Шахеда". Еще два дрона-камикадзе были локационно потеряны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!