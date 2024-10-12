Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": Силы обороны сбили 24 дрона-камикадзе

В ночь на 12 октября россияне снова атаковали Украину: запустили ракеты и 28 ударных дронов. Силы обороны сбили 24 вражеских "Шахеда".

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Еще два дрона-камикадзе были локационно потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Защитники неба над Украиной сообщили, что ракеты неустановленного типа враг запускал из Белгородской области РФ. А вот районы пусков "Шахедов" – российские Курск и Приморско-Ахтарск.

Отражали воздушное нападение захватчиков зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БпЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны", – констатировали в Воздушных силах.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах. Последствия удара пока неизвестны.

Также стало известно, что оккупанты ночью атаковали жилой сектор Запорожья, в результате атаки ранены и разрушены.

А в одном из микрорайонов Херсона из-за российских атак возник пожар на складском помещении.