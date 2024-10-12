Россияне ночью обстреляли один из микрорайонов Херсона: возник пожар на складском помещении. Фото

В ночь на 12 октября российские террористы обстреляли один из микрорайонов Херсона. В результате атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Обстрелы несколько раз повторялись, поэтому спасатели должны были приостанавливать работу и находиться в безопасном месте, а затем снова возвращаться.

"До утра пожар удалось потушить", – отметили в сообщении.

Как проинформировал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, всего за прошедшие сутки под огнем россиян оказалось по меньшей мере 23 населенных пункта области. Террористы попали в медицинское учреждение, админздание, сотовую башню, жилые кварталы, в том числе повреждены многоэтажки и 15 частных домов. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 октября в результате российских обстрелов в Херсоне было повреждено энергетическое оборудование, часть города осталась без света. Пострадала 16-летняя девочка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.

– 9 октября россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста в Днепровском районе Херсона: от полученных травм пожилой херсонец умер. Также есть пострадавшие из-за вражеских ударов.