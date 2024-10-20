Оккупанты атаковали баллистикой Кривой Рог: много поврежденных домов и объектов бизнеса, есть пострадавший

В воскресенье, 20 октября, оккупанты атаковали баллистикой Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе раздались мощные взрывы.

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Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, есть повреждение гражданской инфраструктуры.

"Детали уточняем. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте", – добавил Лысак.

Других деталей атаки пока нет.

"Все работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Находимся в укрытиях или правило двух стен – могут быть повторные пуски", – отметил Вилкул в своем сообщении.

По состоянию на 00:00 в результате удара по Кривому Рогу пострадал один человек. Об этом сообщил Сергей Лысак. Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

"Какой ущерб нанес враг, уточняем", – добавил он.

По состоянию на 00:02 Александр Вилкул подтвердил информацию о том, что в результате вражеского ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры города.

Он добавил, что район очень плотной многоэтажной стройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы.

"Штаб помощи людям разворачиваем перед ДК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва", – добавил Вилкул.

Ранее стало известно о том, что Россия обстреляла Харьков и Одессу. В Харькове предварительно 9 человек пострадали. Среди них один ребенок.

20 октября российские захватчики утром также обстреляли из артиллерии Шалыгинскую громаду Шосткинского района Сумской области. Под вражеским огнем громада находилась около 4 часов.

А накануне, 19 октября, враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.