Россияне ночью атаковали Украину 'Шахедами': Силы обороны сбили 31 дрон-камикадзе

Защитники неба во время российской атаки в ночь на 20 октября сбили 31 дронов, среди которых "Шахеды", над 12 областями Украины. Еще ряд вражеских БПЛА были локационно потеряны.

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Россия же применила более полусотни средств нападения, в частности ударила баллистикой по гражданской инфраструктуре. Об отражении очередного вражеского нападения рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 21:00 субботы, 19 октября. Враг атаковал Кривой Рог двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма, также запустил 49 ударных беспилотников и дронов неустановленного типа (из Ейска и Приморско-Ахтарска, РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 10:00 было подтверждено сбитие 31 вражеского дрона в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"13 российских беспилотников локационно потеряны, информация о сбитии/падении уточняется и обновляется. Два вражеских БПЛА полетели в направлении Беларуси", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 октября Россия запустила по Украине более 100 воздушных целей – до 98 беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. В Воздушных силах заявили о сбитии четырех ракет и 42 дронов, еще 46 БПЛА были локационно потеряны.

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