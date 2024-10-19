В Кривом Роге раздались взрывы: зафиксирован уже второй удар баллистикой за полчаса

В субботу вечером, 19 октября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Были зафиксированы два удара баллистики за полчаса.

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Об этом сообщил руководитель военной администрации Александр Вилкул. Подробная информация об атаках уточняется.

"Второй удар баллистикой за последние полчаса. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – отметил Вилкул в своем сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает атаковать мирные украинские города. Также в субботу вечером, 19 октября, армия страны-агрессора нанесла два авиаудара по центру Запорожья. Пострадали по меньшей мере 10 человек. Среди них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 октября армия России устроила очередную массированную атаку против Украины. В небе фиксировалось более 100 средств поражения: до 98 дронов и шесть ракет Х-59/69. Силы ПВО уничтожили 42 "Шахеда" и четыре ракеты, боевая работа продолжалась и на обед.

В частности, оккупанты атаковали объекты энергетики на Черниговщине и Сумщине, в результате чего есть раненые, под завалами найдено тело погибшего.

Кроме того, одна женщина пострадала в Киеве: обломок БПЛА залетел в окно ее квартиры. Она получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.

В Дарницком районе столицы поврежден фасад многоэтажки и несколько автомобилей. В области отработали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.