Россия устроила новую массированную атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 42 'Шахеда' и 4 КАР

В ночь на 19 октября Россия снова атаковала Украину. С начала атаки в воздушном пространстве Украины фиксировались более 100 вражеских средств поражения: до 98 БпЛА и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Видео дня

Силы ПВО уничтожили 42 российских дрона-камикадзе и четыре КАР. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку враг начал еще накануне вечером: около 21 часа захватчики ударили по Украине управляемыми авиационными ракетами, которые запустили с акватории Черного моря, ударными БПЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа: районы пусков – российские Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шести управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 в результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также на этот час есть подтверждение сбития 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях", – отмечено в сообщении.

По меньшей мере, 46 российских беспилотников были локационно утрачены, информация о том, были ли они сбиты или упали сами – уточняется.

"Несколько вражеских БПЛА – еще в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" –– добавили в Воздушных силах.

Напомним, накануне вечером россияне ударили ракетами по Одессе. Зафиксировано попадание по жилой застройке. На месте вспыхнул пожар. К моменту первых официальных сообщений об атаке информации о пострадавших не было. Впоследствии стало известно, что повреждения получили более десяти частных домов.

Также во время ночной атаки пострадала женщина в Киеве: обломок дрона залетел в окно ее квартиры. Женщина получила тяжелое ранение ноги, ее отправили на операцию.

Кроме того сообщалось, что враг атаковал дроном работников коммунальной службы в Херсоне: ранены пять работников аварийно-спасательной службы. Мужчины 24, 41, 43, 44 и 47 лет получили взрывные травмы и обломочные ранения конечностей и туловищ.