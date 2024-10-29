Наводила российские ракеты в Харьков: корректировщица ФСБ получила 10 лет тюрьмы. Фото

Корректировщица ФСБ РФ, которая с помощью селфи наводила российские ракеты на Харьков и в свое родное село Довжик Богодуховского района, получила десять лет тюрьмы. Для маскировки женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с вражеской спецслужбой и постоянно меняла телефоны, но все равно была разоблачена.

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Об этом 29 октября сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора. По данным следствия, летом 2022 фигурантка навела российские ракеты на харьковский завод энергетической отрасли Украины, на котором работала.

Чтобы скорректировать удар, она сфотографировалась на фоне промышленного объекта и отправила врагу фото.

Также с помощью селфи информатор приводила воздушные атаки по позициям обороняющих Харьков украинских войск.

Для маскировки женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с ФСБ, а также постоянно меняла телефоны.

Однако сотрудники СБУ уличили ее и в августе 2023 года задержали, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.

У фигурантки изъяли телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по Харьковщине.

По данным следствия, жительница Харьковщины попала в поле зрения кафиров во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабного вторжения. Также она довольно часто ездила в Белгород и никогда не скрывала пророссийскую позицию.

После 24 февраля 2022 на женщину дистанционно вышел представитель ФСБ и предложил ей сотрудничество.

Прокуроры доказали, что житель села Довжик Богодуховского района поддерживала контакт с ФСБ и по указаниям врага передавала ему информацию о местонахождении украинских военных в селе.

По материалам следствия СБУ суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о локациях ВСУ в условиях военного положения и по корыстным мотивам).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.