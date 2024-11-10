Враг меняет тактику: в Киеве заявили об уничтожении около 15 российских БПЛА

В ночь на 10 ноября защитники неба уничтожили около 15 ударных беспилотников, которыми Россия пыталась атаковать Киев. В городе обошлось без последствий для инфраструктуры и населения.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в последнее время страна-агрессор изменила тактику применения своих дронов.

Он отметил, что ВС РФ продолжают террор мирных населенных пунктов Украины, а Киев у врага остается на первом месте в списке.

Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды и суммарно она длилась почти пять часов.

"В последнее время враг начал менять тактику применения своих беспилотников. Но все составляющие Сил обороны Украины, задействованные в охране воздушного пространства, соответствующим образом эффективно реагируют на новые вызовы", – пояснил Попко.

Он добавил, что во время этой атаки защитники неба обезвредили разными способами около полутора десятков вражеских дронов, угрожавших Киеву.

"В столице без разрушений и пострадавших. Спасибо защитникам за защиту! Не забываем поддерживать Вооруженные силы Украины! С верой в нашу Победу!" – подчеркнул начальник КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября под атаку российских дронов попал дом в Киеве, где живет посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Дипломат не пострадала.

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