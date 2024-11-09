По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Днем 9 ноября в ряде восточных и северных регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска войсками РФ ударных дронов Shahed 136. Из-за угрозы украинцев призвали пройти в ближайшие укрытия.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Российские войска запустили по Украине вражеские ударные беспилотники с северо-восточного направления.

В 13:25 в Сумской области объявили угрозу ударных БпЛА.

Затем Воздушные силы сообщили о группе вражеских беспилотников на Сумщине, которые двигаются в направлении Черниговщины, а в 14:20 – о БпЛА, следующих в сторону Полтавщины (Лубны).

В 15:29 поступила информация о БПЛА, которые движутся из Сумщины в Полтавскую область, а вскоре – о группе вражеских беспилотников на Сумщине, которые направляются на Черниговщину.

В 16:21 Воздушные силы зафиксировали несколько групп БпЛА над Черниговщиной, направляющихся в западном направлении.

В 16:41 говорилось о движении БпЛА с Полтавщины на Черкасщину.

По состоянию на 16:50 в Воздушных силах сообщили, что вражеские БПЛА следует из Черниговщины курсом на Киевщину.

В 16:57 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА, который двигается в направлении города Черкассы.

В 16:58 для Днепропетровской и Запорожской областей объявлена ​​угроза использования баллистического вооружения.

В 16.59 сообщили об угрозе применения баллистических ракет с северо-восточного направления.

По состоянию на 17:24 в ПСУ сообщили, что несколько групп БПЛА на севере Киевской области двигаются курсом на Житомирщину. Также зафиксировано движение БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

Напомним, что в субботу, 9 ноября, российские войска нанесли авиационный удар по Купянску на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека, а еще один человек был ранен. Удары, которые враг нанес около 11:00, повредили частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и 15 гаражей.

Напомним, в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 32 из 51 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину. Основная часть "Шахедов" была направлена в Одесскую область.

В частности, Россия атаковала Одессу. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.