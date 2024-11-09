Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: два человека погибли, один ранен. Фото

В субботу, 9 ноября, российские войска нанесли авиационный удар по Купянску на Харьковщине. В результате атаки погибли два человека, а еще один человек был ранен.

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По факту обстрела Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Удары, которые враг нанес около 11:00, повредили частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и 15 гаражей.

Во время обстрела на двух прохожих обрушились провода электросети, что привело к пожару, в результате которого они погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются.

Пострадал также 61-летний мужчина, которого госпитализировали.

По предварительным данным, обстрел произвели управляемая авиабомба КАБ-1500.

Несмотря на сложную ситуацию, правоохранители активно работают на месте событий для документирования военного преступления, чтобы в дальнейшем привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 32 из 51 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину. Основная часть "Шахедов" была направлена в Одесскую область.

В частности, Россия атаковала Одессу. "Шахеды" повредили несколько многоэтажек, админздания и гражданские автомобили.

К утру 9 ноября стало известно, что в результате атаки погибла и по меньшей мере 13 раненых. Среди пострадавших – двое детей.