Один человек погиб, среди раненых – дети: появились новые данные о последствиях атаки РФ на Одессу. Фото и видео

Вечером 8 ноября и в течение ночи российская террористическая армия массированно атаковала Одессу ударными дронами-камикадзе. Вследствие обстрелов погиб один человек, еще 13 людей, среди которых двое детей, получили ранения.

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Российские войска целились по жилым комплексам, частным домам и предприятиях. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, путинские войска в ночь на 9 ноября совершили массированную атаку с помощью дронов по Одессе и пригороду. В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.

Правоохранители сообщили, что вследствие атаки повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан. На данный момент устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах обстрелов прокуроры в содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.

Одесское издание "Думская" опубликовало видео с моментом атаки по многоэтажному дому. Вследствие российского теракта сотни квартир остались без окон.

В ГСЧС проинформировали, что спасатели и добровольцы всю ночь ликвидировали последствия обстрелов в Одессе. На месте обстрелов работают также психологи ГСЧС. Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 7 ноября армия РФ совершила массированную атаку ударными беспилотниками на Одессу и Одесский район. Погиб один человек, девять пострадали. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры – жилых домов и школы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября российские войска ударили из "Градов" по Никополю на Днепропетровщине. Разрушениям подверглось промышленное предприятие.