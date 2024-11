РФ не сможет бесконечно нести большие потери на фронте ради ограниченных успехов – ISW

Войска РФ лишились почти 200 танков, более 650 бронемашин и потеряли примерно 80 000 военнослужащих (убитыми и ранеными) в период наступательных операций сентября-октября 2024 года. За это время они захватили около 1500 квадратных километров территорий Украины.

Возможно, оккупанты добьются значительных оперативных успехов, если Силы обороны не пресекут их текущие атаки, но бесконечно армия агрессора не сможет выдерживать такие темпы потерь, особенно при таких ограниченных продвижениях. Такое мнение выразили аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Потери РФ за два месяца больше, чем США потеряли за 20 лет операций в Ираке и Афганистане

Подсчет по потерям войск РФ предоставил министр обороны Великобритания Джон Хили британскому изданию The Telegraph 9 ноября. Это оценки британской военной разведки, согласно которым потери российских войск "достигли нового максимума" в октябре 2024 года.

По данным экспертов, войска РФ в среднем несли ежедневные потери в размере 1345 военнослужащих в день или около 41 980 человек за весь второй месяц осени. Ссылаясь на данные Генштаба ВСУ, британское Минобороны ранее сообщало, что в сентябре 2024 года Россия понесла рекордно высокие ежедневные потери в размере 1271 военнослужащего в день или около 38 130 человек за месяц.

"Таким образом, за последние два месяца российские войска понесли потери в размере 80 110 человек – примерно на 20 000 человек больше, чем потери американских войск за почти 20 лет операций в Ираке и Афганистане", – сравнили в ISW.

При этом данные, собранные основателем Oryx Якубом Яновским, показывают, что за эти два осенних месяца армия РФ также потеряла 197 танков, 661 БТР и 65 артиллерийских систем калибром более 100 мм по всей линии фронта.

"По всей Украине и Курской области РФ за последние два месяца в обмен на эти потери российские войска захватили и отбили в общем 1517 кв. км – это площадь менее трети размера Делавэра (5,3 тыс. кв. км)", – говорится в сводке (аналитики американского Института изучения войны тут привели в пример штат США, сенатором от которого в свое время был нынешний президент Джо Байден. – Ред.).

Россия не сможет бесконечно терпеть огромные потери в Украине

Отмечается, что российские войска активизировали наступательные операции в районе Купянска на Харьковщине, а также Силидово, Курахово и Угледара на Донетчине за последние два месяца и сумели продвинуться немного быстрее, чем они же за последние два года войны. Недавно оккупанты захватили Угледар и Селидово, но пока не добились существенных оперативно-значимых успехов. Примечательно, что большинство этих их успехов заключались в том, что за это время войска РФ продвигались по открытым полям и небольшим населенным пунктам.

"ВС РФ в конечном итоге добьются значимых в оперативном отношении успехов, если украинские силы не прекратят текущие российские наступательные операции, но российские военные не могут выдерживать такие темпы потерь бесконечно, особенно при таких ограниченных успехах. Они потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков только в Покровском районе с октября 2023 года", – подчеркнули в ISW.

По предположению аналитиков, армия РФ могла накопить большое количество техники в приоритетных районах фронта, но сокращение запасов танков и бронетехники советской эпохи и текущие темпы производства бронетехники в стране-агрессоре, вероятно, сделают ее потери непомерными в долгосрочной перспективе.

Министр обороны США Ллойд Остин 31 октября заявил, что российские силы теряют примерно 1200 человек в день или около 36 000 в месяц, и недавно ISW наблюдал признаки того, что российские военные испытывают трудности с набором достаточного количества солдат для восполнения своих потерь на передовой.

Российский диктатор Путин в своем выступлении перед Валдайским клубом 7 ноября особо отметил продолжающуюся нехватку рабочей силы в РФ и зависимость от мигрантов для ее покрытия. Аналитики же добавили, что Москва также зависит от принуждения мигрантов к вступлению в российскую армию для удовлетворения своих потребностей в новобранцах.

"Российские военные почти наверняка не смогут бесконечно поддерживать ежедневные потери более 1200 человек, пока Путин сохраняет приверженность предотвращению еще одного принудительного призыва резервистов. Но даже эта принудительная мобилизация не решит более крупной проблемы, с которой сталкивается Путин, – найти достаточно людей для работы в российской промышленности, а также кормить фронт", – убеждены военные эксперты.

Уже и российские блогеры жалуются на потери из-за тактики "мясных" штурмов

Сегодня некоторые российские блогеры продолжают сетовать на непропорционально высокие потери личного состава ВС РФ, и более широкое недовольство этим также может повлиять на расчеты Путина в будущем. Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и блогер 8 ноября жаловался, что подготовка штурмового состава занимает не менее шести месяцев, но российское военное командование относится к нему как к "мясу", которому не требуется высокий уровень подготовки и чья главная задача – "ловить беспилотники и осколки".

Пропагандист возмущался, что потери российской пехоты высоки из-за продолжающейся тактики отправки небольших штурмовых групп несколькими последовательными волнами в "глупой" и "неправильно организованной" попытке сокрушить украинские силы. Этот россиянин пришел к выводу, что российские успехи "не кажутся пропорциональными безвозвратно потраченным ресурсам – человеческим и материальным".

"Российское сообщество провоенных блогеров недавно подвергло критике гибель операторов БПЛА, которых их командиры отправляли на атаки в качестве наказания, а также использование российских военнослужащих, особенно спецвойск, в неорганизованных, крайне изнуряющих "мясных" атаках под руководством пехоты, что приводят к непропорционально малым успехам. Это тоже может продолжать вызывать гнев сообщества блогеров – группы, к которой Кремль проявил особую чувствительность", – оценили в ISW.