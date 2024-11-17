В Николаеве агрессор попал в жилищный сектор, есть погибшая и пострадавшие: все детали

Террористические войска РФ темным утром 17 ноября нанесли удары дронами по Николаеву. В городе в очередной раз атакована гражданская инфраструктура, в результате чего погиб человек и шестеро получили ранения.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. Взрывы раздались около 04:40, в это время Воздушные силы ВСУ извещали об угрозе дронов-камикадзе для Николаевщины, в регионе продолжалась воздушная тревога.

"Жилищный сектор. Предварительно, есть пострадавшие. Напоминаю, воздушная тревога еще не отменена!" – отметил мэр.

Позже стало известно, что страна-агрессор убила жительницу Николаева. Еще шесть человек получили травмы из-за вражеской атаки.

Глава областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что 04:30 враг несколькими волнами атаковал город "Шахедами". В результате повреждены частные жилые дома, многоэтажка, легковые автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Также возникло несколько пожаров.

"Одна женщина погибла, ранены четверо взрослых и двое детей", – сообщил он.

В то же время, под утро в Николаевской и еще ряде областей была объявлена тревога также из-за угрозы ракетных уларов из воздушного пространства РФ и акватории Черного моря.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 ноября российский "Шахед" попал в жилую застройку Николаева, частично разрушив и повредив дома, где спали жильцы. От вражеского удара погибли пять человек, еще одну женщину госпитализировали, а на месте за психологической помощью обратились 22 человека.

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