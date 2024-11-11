Несколько квартир полностью уничтожены огнем: в сети показали последствия удара РФ по дому в Николаеве. Видео

Российский дрон-камикадзе "Шахед" ночью 11 ноября попал в жилую застройку Николаева, частично разрушив и повредив дома, где спали жители. От вражеского удара погибли пять человек, еще одну женщину госпитализировали, а на месте за психологической помощью обратились 22 человека.

Видео дня

Несколько квартир в многоэтажке возле эпицентра взрыва полностью уничтожены огнем, в других – выбиты окна. О пережитом рассказала жительница в комментарии "Радио Свобода".

"Сначала стрекотало... Сбивали эти "мопеды". Я спала именно в той комнате, куда потом прилетело. Слышу, как он вниз летит. Хотела открыть окно, но хорошо, что не встала, потому что стекла все бы полетели на голову. Одеялом накрылась, клубочком сжалась и они пролетели мимо меня", – отметила женщина.

Она добавила, что после обстрела жители помогали разбирать завалы. Однако потом спасатели призывали всех отойти: было опасно, ведь на двух верхних этажах горели квартиры. Также выгорело несколько автомобилей.

По данным ОВА, ночью над Николаевской областью защитники неба сбили пять российских ударных дронов.

Попадание "Шахеда" в Николаеве произошло около 01:50: возникли пожары в многоэтажном и частном доме, которые были оперативно ликвидированы. Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключение от теплоснабжения и газоснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября российские оккупанты трижды атаковали FPV-дронами село Дмитровка на Николаевщине. Один из них попал в гражданского мужчину на мопеде – он погиб на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!