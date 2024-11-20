Стали символом профессионализма и отваги: Умеров наградил защитниц, сбивших с ПЗРК российскую крылатую ракету. Фото, видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров наградил трех защитниц, сбивших российскую крылатую ракету Х-101 с помощью ПЗРК "Игла". Речь идет о Наталье Грабарчук, Валентине Стеблевец и Ольге Максименко.

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Их профессионализм стал примером мужества и слаженной работы, позволившей защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Меткий выстрел, точная координация, и радостные эмоции победы. Сегодня должен был лично встретиться с тремя невероятными защитницами, которые стали символом профессионализма и отваги. Их слаженная работа позволила защитить важный объект критической инфраструктуры в Ровенской области, сбив российскую крылатую ракету Х-101. Видео этой боевой операции, которую вы наверняка видели", – отметил Умеров.

Старший солдат Ольга Максименко обеспечила видеофиксацию операции, подтвердившей успешное выполнение задачи и ставшей источником вдохновения для всех украинцев.

Валентина Стеблевец, тоже старший солдат, контролировала воздушную обстановку, работая с планшетом, и передавала ключевую информацию о цели. Именно ее точная координация явилась основой успешного результата.

А решающий выстрел из ПЗРК Игла выполнила солдат Наталья Грабарчук, которая прошла два курса подготовки в учебном центре в Десне.

"Ее профессионализм и сосредоточенность доказали, что каждый момент подготовки имеет значение. Гордимся вами, вашей службой и вашей несокрушимостью! От имени Министерства обороны и всей Украины поблагодарил Ольгу, Валентину и Наталию за их преданность и смелость и вручил заслуженные награды Минобороны. Ваша работа покровительствует нашему небу и приближает победу. Спасибо за службу!" – подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, утром 17 ноября солдат Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" Наталья Грабарчук уничтожила российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Это был ее первый боевой пуск и первое попадание.

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