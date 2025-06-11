В СБУ раскрыли впечатляющие подробности операции 'Паутина' и показали уникальное видео: Малюк анонсировал новые 'сюрпризы' для врага

В Службе безопасности Украины обнародовали новое видео с кадрами спецоперации "Паутина". На нем зафиксирована хронология событий, подготовка и реализация одной из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

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Уникальные кадры появились на официальных ресурсах СБУ. А глава Службы Василий Малюк заверил: спецназовцы продолжат бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

Спецоперацию "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах в глубине России, СБУ провела 1 июня. Однако крик среди представителей Z-среды до сих пор не стихает, а Служба время от времени показывает новые кадры фееричного поражения воздушной составляющей ядерной триады РФ.

В новом видео с кадрами спецоперации зафиксирована хронология событий: как готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина", – заявил глава СБУ Малюк.

В Службе отметили, что эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

"Этим замыслом непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации происходила в условиях максимальной секретности", – напомнили в СБУ.

Началась потрясшая мир спецоперация с переправки на территорию РФ сначала fpv-дронов, а впоследствии – модульных деревянных домиков. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, которые разместили на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ", – подчеркнул Малюк.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составили 41 борт: уничтожены или поражены самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

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