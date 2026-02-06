'Очень большой взрыв был, дом качнуло': жительница Сум рассказала о вражеской атаке. Видео

Утром, в пятницу, 6 февраля российская армия ударила беспилотником по многоквартирному дому в Сумах. Из-за атакипострадал один человек.

Об этом сообщает Суспільне Суми. По словам исполняющего обязанности мэра города Артема Кобзаря, повреждены 11 окон, 12 балконов, а также один автомобиль.

Кроме того, на месте удара выяснилось, что пострадал один человек, который смог самостоятельно покинуть квартиру. Медики диагностировали у него ожоги. Крики парня почувствовала сумьянка Вера, которая в момент удара дроном была на кухне, вспоминает этот момент.

"Очень большой взрыв был, конечно я почувствовала, дом качнуло. Все выскочили, начали оказывать помощь — парень на первом этаже был ранен", – рассказала она.

Российские обстрелы Украины – последняя информация

Напомним, в ночь на 6 февраля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под управляемыми авиабомбами и безплиотниками агрессора оказались два района, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения.

Между тем в результате массированных комбинированных вражеских атак по Киеву в 1129 многоэтажках Дарницкого и Днепровского районов отопления до конца зимы, скорее всего, не будет. Из-за российских массированных ударов Дарницкая ТЭЦ получила критические повреждения – на ее ремонт уйдет ориентировочно два месяца.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля оккупанты ударили по Запорожской области: под атакой оказался город Вольнянск. Вражеский дрон попал в частный дом и уничтожил его. Погибли муж и жена, находившиеся в доме.

