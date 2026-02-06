Оккупанты ударили по Днепропетровщине, произошли пожары: погиб мужчина, есть пострадавшие

В ночь на 6 февраля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под ударом агрессора оказались ряд общин.

Известно об одном погибшем и двух пострадавших. Подробности сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Подробности удара РФ

По словам чиновника, под обстрелами были Васильковская, Маломихайловская, Славянская, Покровская громады Синельниковского района. Враг применял БпЛА и КАБы.

"Погиб мужчина, еще два человека пострадали. Возникли пожары. Разрушены 2 частных дома, 6 – повреждены", – говорится в сообщении.

Также повреждения получили шесть двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Кроме того, продолжались обстрелы Никопольского района. Под огнем оказались райцентр и Покровская громада, где враг применял артиллерию и FPV-дроны. В результате атаки разрушены три частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.

В области продолжается воздушная тревога, жителей призывают находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 4 февраля российские войска тоже били по Днепропетровской области. В результате атаки повреждены жилые дома и авто, погибли два человека, еще двое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля оккупанты ударили по Запорожской области: под атакой оказался город Вольнянск. Вражеский дрон попал в частный дом и уничтожил его. Погибли муж и жена, находившиеся в доме.

