Пострадало много животных: в Запорожье под российский удар попал собачий приют. Фото и видео

Российские войска 6 февраля атаковали Запорожье. Под вражеским ударом, в частности, оказался приют для собак.

Много животных пострадали. Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

Россияне воюют с бездомными собаками

Во время очередного удара по Запорожью россияне повредили приют для собак.

"В результате российской атаки был поврежден собачий приют. Много пострадавших собачек. Ужасный террор", – написала чиновница.

Она добавила, что после атаки сотрудники коммунального предприятия "Побутовик" развозят четвероногих по ветклиникам города, где им будет оказана помощь.

Регина Харченко не уточнила, когда именно был нанесен удар.

Вероятно, речь идет об атаке, произошедшей утром в пятницу, 6 февраля. Тогда, как отмечал в 09:09 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, под ударом оказался один из районов облцентра. На тот момент было предварительно известно о раненом гражданском и повреждении зданий гаражного кооператива в результате атаки.

Ранее OBOZ.UA писал, что в ночь на 6 февраля один из российских дронов попал в дом в Вольнянске Запорожской области. Дом был разрушен, погибли мужчина и женщина: супруги находились в доме.

