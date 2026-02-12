Враг массированно атаковал Днепр: вспыхнул пожар, среди пострадавших – младенец. Фото

В ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили комбинированную атаку на Днепр. На город направили несколько групп "Шахедов", а также нанесли удары баллистикой и крылатой ракетой. Вследствие обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом информировали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ. В области под баллистическим обстрелом также оказался Павлоград.

"Враг атакует Днепр. Последствия выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Позже он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждены частные дома и машины в одном из районов города. Произошел пожар.

Из-за российского обстрела получили ранения младенец и 4-летняя девочка. Детям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе. По областям распространилась воздушная тревога, работали силы ПВО. После 2-х часов ночи оккупанты нанесли удары баллистикой, а также крылатой ракетой.

