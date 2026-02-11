'Вопросы безопасности сейчас ключевые': Зеленский провел селектор после новых атак РФ и дал важные поручения

В среду, 11 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор после очередных атак врага по Украине. Он подчеркнул, что сейчас именно вопросы безопасности являются определяющими, а все остальные решения должны приниматься исключительно с учетом реальных гарантий защищенности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел ежедневный селектор. Фактически из всех общин приграничья с Россией и прифронтовых областей отчитываются о постоянных российских ударах. Только в Херсоне и только ударных дронов было 470 за минувшие сутки, и хотя большинство из них удалось подавить, все же были попадания", – подчеркнул украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, страшны последствия вражеского удара по Богодухову на Харьковщине, где в результате попадания российского беспилотника по дому погибли двое 2-летних мальчиков и 1-летняя девочка, а также их отец.

"Мои соболезнования. Мама детей в больнице, ей оказывается помощь", – сказал он.

После обстрелов РФ в Донецкой области продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Также, подчеркнул президент, зафиксированы удары по инфраструктуре Днепровщины, в частности в Синельниковском районе. В Запорожье часть потребителей остается без электроэнергии после атаки дронами-камикадзе, восстановительные работы продолжаются.

"Все это свидетельствует, что именно вопросы безопасности сейчас ключевые, и все остальное должно решаться только в привязке к реальному обеспечению безопасности", – убежден Зеленский.

Украинский лидер отметил, что пока Россия продолжает убийства и разрушения инфраструктуры, у общества не будет достаточного доверия даже к активной дипломатии. Эту позицию, по его словам, должны четко осознавать все партнеры Украины.

Глава государства проинформировал, что ожидает от украинских дипломатов эффективного донесения сигналов безопасности и полного информирования партнеров о реальном положении дел в украинских регионах.

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями громад проработать конкретные и обсужденные нами решения для усиления защиты объектов инфраструктуры. Детали сейчас не могут быть публичными, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны. Ожидаю доклад по выполнению", – говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский поручил правительству обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла на Полтавщине и поблагодарил все ремонтные бригады, энергетические компании, спасателей, коммунальные службы за почти круглосуточную работу на восстановление в регионах Центральной Украины, на Франковщине, в Волынской области, в Киевской области и в столице.

"Все результаты, которые есть сейчас в восстановлении, помогают и всей нашей обороне, и нашей дипломатии. Спасибо!" – резюмировал он.

