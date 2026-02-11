Выжила только беременная мать: отец и трое детей, которых Россия убила ударом по Богодухову, лишь несколько дней назад эвакуировались из Золочева

Российская атака по Богодухову (Харьковская область) унесла жизни членов семьи, которая всего несколько дней назад покинула прифронтовой Золочев. В результате атаки погибли 34-летний отец и трое малолетних детей – двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

Единственной, кто выжил в семье, стала 34-летняя мать, которая находится на 35-й неделе беременности. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

После попадания ударного БпЛА типа "Герань-2" в частный дом женщину спасли, она получила закрытую черепно-мозговую травму и ожоги туловища. Также острую стрессовую реакцию получила 73-летняя местная жительница.

Напомним, 10 февраля около 23:30 оккупанты атаковали беспилотником жилой дом в Богодухове. В результате удара здание полностью разрушилось, возник пожар, а семья оказалась под завалами.

По факту атаки Богодуховская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (военное преступление, повлекшее гибель людей). Спасатели ГСЧС деблокировали из-под завалов тела четырех погибших.

Российские обстрелы Украины

Вечером 10 февраля российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Из-за этого в городе произошел частичный блэкаут. По информации главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, дрон попал в объект инфраструктуры, возник масштабный пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В результате атаки более 11 тысяч абонентов в двух районах остались без электроснабжения. Также временно было прекращено водо- и теплоснабжение.

Всего в ночь на 11 февраля враг применил 129 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 112 дронов.

Запускать дроны россияне начали с 18:30 10 февраля. С тех пор противник атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк. Около 80 из запущенных дронов – "Шахеды".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото мамы и дочери, которых убила Россия во время удара по Славянску 10 февраля. Жизнь 11-летней Миланы и ее мамы Марины Соколенко оборвали российские авиабомбы, которые оккупанты сбросили на мирный город.

Также напомним, в Сумах попрощались с 31-летней мамой троих детей Анастасией Пашкевич. Молодая женщина пережила оккупацию, недавно приобрела собственное жилье и забрала к себе дочерей из села. Также наконец встретила свое счастье. Однако российский дрон убил ее, когда она ехала в автомобиле.

