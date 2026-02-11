Россия устроила дроновую атаку на Украину: силы ПВО обезвредили 112 из 129 вражеских БпЛА

В ночь на 11 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 129 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 112 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать дроны россияне начали с 18:30 10 февраля.

С тех пор противник атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк.

Около 80 из запущенных дронов – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.

Зафиксированы попадания 15 ударных БпЛА на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

На Запорожье под ударами врага оказался город Вольнянск.

"Ночью враг ударил по городу беспилотниками, разрушив и повредив частные дома. Ранены две женщины – 19 и 77 лет. Им оказывается вся необходимая помощь", – рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Богодухове на Харьковщине российский дрон убил троих детей и ранил беременную женщину. Все четверо погибших – дети и мужчина 34 лет – находились в одном доме, по которому ударили россияне.

Впоследствии в ОГПУ уточнили: погибший мужчина был отцом убитых оккупантами детей. Раненная беременная женщина – это их мама.

Также стало известно, что под Сумами российский "Ланцет" убил мать троих дочерей. Женщина пережила оккупацию, но погибла в машине по дороге домой.

