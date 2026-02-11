Запорожье стало зоной террора и рисков: что грозит областному центру в 2026 году и как этому противостоять

Российские оккупационные войска продолжают наступление в Запорожской области, что вызывает целый ряд опасений относительно того, какие угрозы это несет самому Запорожью. Тем более что РОВ стали чаще применять по областному центру средства поражения, которые выводят город из категории тыловых. О намерениях российских оккупантов и как им противостоять – разберемся в этом материале.

В настоящее время РОВ проводят активные наступательные действия по двум направлениям в Запорожской области.

С юга – Запорожское направление через Степногорск и Ореховское направление. С востока – Гуляйпольское направление через Гуляйполе и вдоль всей речки Гайчул и трассы Р-85 по Покровское Днепропетровской области.

Оба эти направления имеют разную степень рисков и угроз для Запорожья, и каждому из них российское командование выделяет особую роль в рамках наступательной операции в Запорожской области.

Рассмотрим каждое из них по отдельности для понимания реальных угроз для областного центра.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении изначально РОВ сосредоточили ударный потенциал 5-й Общевойсковой армии как основной пробивной на всем Южно-Донбасском направлении. Цель – захват Гуляйполя и выход на правый берег реки Гайчул. Но 5-я ОВА не справилась с поставленной задачей, понеся с сентября 2025 года на этом направлении одни из тяжелейших потерь – более 20 тысяч личного состава.

К моменту выхода 5-й ОВА к Гуляйполю армия не могла обеспечить быстрый, стремительный захват небольшого города и ее пришлось усиливать подразделениями из состава 29-й и 35-й ОВА, что потянуло за собой торможение продвижения РОВ на Покровском направлении Днепропетровской области, в межречье Волчья-Воронная, а также по трассе Н-15.

Но какую цель преследуют РОВ на этом участке боевых действий?

Российское командование рассматривает захват территорий от Гуляйполя по Покровское Днепропетровской области с охватом зоны контроля по правому берегу реки Гайчул как перспективное формирование плацдарма, для последующего наступления на Запорожье ударной группировки, способной осуществить такое наступление в принципе.

Дело в том, что сосредоточенные на сегодняшний день силы и средства РОВ на Южно-Донбасском направление в виде 5-й, 29-й, 35-й и 36-й ОВА, а так же 68-го АК количественно в 100 тысяч л.с. недостаточны для наступления и захвата такого большого, индустриального города как Запорожье. Для этого необходима ударная группа войск в 3-4 раза превышающая нынешнюю.

Отдельный вопрос относительно того, сможет ли Россия вообще найти и сконцентрировать такое количество сил и средств, но это уже второй вопрос. Первичный – наличие плацдарма, который позволял бы снабжать такую группировку всем необходимым материально-техническим обеспечением для ее содержания и поддержания. А тут очень важен контроль не только над дорожными логистическими артериями, но и железнодорожными, особенно в районе Гуляйполя.

То есть, Гуляйпольское направление на сегодняшний день это попытка командования РОВ сформировать условия для концентрации достаточной ударной группировки с целью последующего наступления на Запорожье.

В свою очередь с учетом темпов продвижения РОВ и уровня потерь, сомнения относительно того, что это им удастся реализовать в 2026 году - не безосновательны. Но это не повод расслабляться, ведь если РОВ и не смогут создать соответствующих условий для наступления на Запорожье в 2026 году и даже собрать необходимую группировку в ближайшей перспективе, свое нынешнее расположение они смогут использовать для катализации ближнетылового террора.

Находясь по линии боевого столкновения вдоль левого берега Гайчул РОВ уже сейчас имеют все возможности применять в ближней и средней тыловой зоне Запорожской области, глубиной до 50 км и более, ударные дроны БМ-35 "Италмас", "Молния-2", ББ "Ланцет" и другие.

Фактически РОВ могут развернуть террор и удары вглубь Запорожской области до самой Камышевахи и даже дальше. Это уже поднимает вопрос о необходимости как минимум срочного возведения вдоль трасс и дорог простейших, но достаточно эффективных пассивных защитных средств – перетягивать их сетками, дабы не была нарушена логистика в области.

Запорожская ОВА и территориальные громады уже должна озаботиться решением этой проблемы и не затягивать, а масштабировать этот процесс, пока зоны контроля РОВ не позволят им нивелировать подобные работы постоянными ударами по рабочим группам, возводящим эти инженерные, защитные сооружения.

Запорожское направление

Для Запорожья наступление РОВ с юга несет меньшую угрозу в контексте реализации наступательной кампании с целью захвата города, нежели Гуляйпольское направление. Во многом потому, что здесь сосредоточена 58-я ОВА, сил и средств которой для решения настолько глобальной задачи попросту не хватает, но их достаточно для долгих, но тактических действий.

Очевидно, что приоритетным для 58-й ОВА сейчас является задача оккупации Степногорского плацдарма по южный берег Конки. Выход на левый берег видится маловероятным для командования РОВ, а вот захват всего плацдарма с контролем Степногорска, Приморского, Веселянки и в дальнейшем поступательным движением на восток к Юрковке и Орехову они считают вполне реальным сценарием, сколько бы времени тот ни занял. Но это не основная их цель.

Основной целью РОВ на Степногорском плацдарме является размещение сил и средств для круглосуточного, постоянного террора Запорожья всеми имеющимися средствами поражения, от РСЗО и ствольной артиллерии до осуществления налетов fpv-дронов (как стандартных, так и на оптоволокне) для охоты на горожан, особенно в южныхм районах областного центра.

Реальная цель российских оккупантов на этом плацдарме – создать условия для превращения Запорожья в подобие Херсона, с непрекращающимся террором гражданского населения.

В связи с этим уже следует продумывать меры как пассивной, так и активной защиты города от этих угроз. Речь идет не только о натягивании уже упомянутых ранее сеток вдоль дорог на окраинах города и даже в самом областном центре, но и уделить внимание защите посредством РЭБ и расширению функционала мобильных огневых групп.

И решения эти должны приниматься неотложно, уже сейчас.

Выводы

Оккупация Запорожью в 2026 году не грозит и в целом РОВ не обладают на сегодняшний день потенциалом, который позволил бы им развернуть подобную общевойсковую операцию. Тем не менее, они стараются создать как минимум предварительные условия, максимально благоприятные для подготовки такой операции.

В свою очередь основной угрозой для Запорожья является масштабирование террора против гражданского населения и ударов по логистике в тыловой зоне.

С учетом этой угрозы на уровне ОВА, а также территориальных громад уже необходимо продумывать обустройство пассивных средств защиты (перетягивать сетками трассы, дороги, рокады), а также формирование в крупных городах кварталов РЭБ.

Важным аспектом также является расширение функционала МОГ.

В нынешнем состоянии российская группировка не имеет шансов захватить Запорожье, но РОВ будут стараться превратить жизнь областного центра в сплошной террор. И в зависимости от того, как город к этому подготовится, будет зависеть и степень успешной реализации такого сценария российских террористов.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".