Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму 55 млн евро: что в него войдет

Испания предоставит Украине пакет помощи на сумму 55 млн евро для финансирования предприятий, а также обеспечения украинских школ экологически чистыми энергосистемами. Кроме того, Мадрид передаст украинской армии еще четыре танка Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

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Об этом 1 июля заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Киев. По его словам, решение о дополнительном выделении Украине средств было принято сегодня.

В частности, 51 млн евро будет предоставлено через группу Всемирного банка для финансирования украинских малых и средних предприятий, еще 4 млн евро – через программу развития ООН для обеспечения школ экологически чистыми и устойчивыми энергосистемами.

"Испанское правительство поддержит финансирование необходимых инвестиций для адаптации и модернизации украинской инфраструктуры и производственных отраслей", – сказал Санчес, выступая в Верховной Раде.

Инспанский премьер добавил, что восстановление Украины потребует времени и инвестиций во многих секторах. Испания стремится сопровождать Украину, в частности, в железнодорожной сфере, где у испанских компаний есть определенные ноу-хау.

Кроме того, во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Санчес сообщил, что Испания предоставит Украине дополнительные танки Leopard, бронетранспортеры и портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.

"Этот элемент должен усилить способность Украины оказывать помощь раненым военным и гражданским вблизи линии фронта", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Санчес прибыл в Киев с официальным визитом 1 июля, в первый день председательства в Совете ЕС. Он заверил, что вся Европа солидарна с украинцами и будет поддерживать Украину до тех пор, пока на континенте не воцарится мир.

– 16 июня в Испании заявили о предоставлении Украине десятков бронемашин и 4 танков Leopard 2А4.

– В мае Испания решила передать Киеву танки Leopard 2 и партию бронетранспортеров M-113.