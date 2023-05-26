Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard 2 и партию бронетранспортеров M-113

В правительстве Испании приняли решение передать Украине новую партию военной помощи перед предстоящим контрнаступлением. Мадрид выделит Силам обороны нашей страны еще четыре танка Leopard 2, а также бронетранспортеры M113.

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Об этом сообщила глава минобороны Испании Маргарита Роблес на заседании контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн" в четверг, 25 мая. О деталях рассказали на сайте оборонного ведомства страны.

Как отмечается, во время заседания, в котором Роблес приняла участие в онлайн-формате, она обновила статус поставок помощи и подтвердила намерения Испании продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России.

Также министр отметила значительный прогресс в обучении воинов Сил обороны Украины в Испании. Там прошли тренировки около 1 500 украинских бойцов. Ожидают, что годовые цели в обучении будут достигнуты досрочно.

"Министр завершила свою речь, подчеркнув важность единства, решимости и эффективности стран и организаций, участвующих в Контактной группе, и повторив, что они могут рассчитывать на то, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо", – сообщили в испанском ведомстве.

M113 – американский гусеничный бронетранспортер с алюминиевым корпусом, стоит на вооружении более чем в 50 странах мира, включая Украину.

У M113 – стандартная переднемоторная компоновка с размещением моторного отделения в лобовой части машины, а объединенного боевого и десантного отделения – в кормовой. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме них, бронетранспортер может штатно перевозить 11 десантников.

Leopard 2 – это немецкий основной боевой танк, созданный предприятием Krauss-Maffei Wegmann (KMW) как преемник их же танка Leopard 1. Считается одной из лучших боевых машин мира – он имеет высокую надежность, живучесть, отличную огневую мощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия планирует усилить военную помощь Украине. Так, президент страны-союзницы 25 мая 2023 года по представлению правительства Финляндии принял решение о новом пакете оборонной помощи для Украины.